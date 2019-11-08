الجيش العراقي: مجهولون وراء مقتل 7 محتجين في البصرة‎

اتهمت قيادة الجيش في محافظة البصرة العراقية، اليوم الجمعة، مسلحين مجهولين بالوقوف وراء إطلاق النار على محتجين مناهضين للحكومة مساء الخميس.

وقال رشيد فليح، قائد عمليات البصرة (جنوب)، في تصريحات إعلامية: إن ”مسلحين مجهولين يستقلون سيارات أطلقوا النار على المتظاهرين في البصرة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص“.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن هي من أطلق الرصاص الحي لتفريق معتصمين أمام مبنى المحافظة وسط مدينة البصرة؛ ما أسفر عن مقتل 8 متظاهرين، دون أن يتسنى التأكد من صحة ذلك.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 283 قتيلًا ونحو 13 ألف مصاب في مواجهات بين المتظاهرين من جهة والقوات الأمنية ومسلحي الفصائل الشيعية المقربة من إيران من جهة ثانية.

والشهر الماضي، اعترفت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المتظاهرين وتعهدت بمعاقبة المسؤولين.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية ”الفاسدة“، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل استقالة حكومته.