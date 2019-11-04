أنباء عن قطع الإنترنت في بغداد وعدة مدن عراقية

قال مرصد نتبلوكس لخدمات الإنترنت، إن السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت في العاصمة بغداد وعدد من المدن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها البلاد.

ويأتي قطع خدمات الإنترنت في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات، وانتشار مقاطع مصورة من ساحات الاحتجاج في عدة مدن توثق استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

ودفعت السلطات العراقية، الإثنين، بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى محيط مقر رئاسة الحكومة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وإلى محافظة البصرة (جنوب)، حيث يغلق محتجون أكبر موانىء البلد العربي، بحسب مصدرين أمنيين.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية مناهضة لحكومة عادل عبد المهدي، قُتل فيها ما لا يقل عن 260 محتجًا وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين، في مواجهات مع قوات الجيش والأمن.

وقال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، إن ”آلاف الأفراد من قوات مكافحة الشغب وقوات حماية رئاسة الوزراء تم نشرهم بمحيط مبنى مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء ببغداد، لمنع أية محاولة لاقتحام المبنى من قبل المحتجين“.

وأضاف المصدر أن ”محتجين يتجمعون حاليًا في تقاطع المتحف قرب مبنى رئاسة الوزراء، وفي الشوراع العامة بمنطقة العلاوي والصالحية، وقرب مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي“.

وتابع: ”يوجد استنفار أمني كبير داخل المنطقة الخضراء، تحسبًا لأي طارئ“. وتضم هذه المنطقة مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية.