أول تعليق رسمي عراقي على أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء‎

علقت وزارة الخارجية العراقية، يوم الإثنين، على أحداث القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، جنوب العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها: ”تدين وزارة الخارجية قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة الإيرانية في كربلاء، وتؤكد التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر“.

وأضافت الخارجية العراقية أن ”أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن السلطات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات لمنع أي إخلال بأمن البعثات“.

وأكدت أن ”مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين“.

فيما كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، يوم الإثنين، عن مقتل 3 متظاهرين، وإصابة 12 آخرين برصاص حي في أحداث القنصلية الإيرانية في كربلاء جنوب البلاد.

ودعت القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوب العراق، اليوم الاثنين، الزوار الإيرانيين إلى تأجيل سفرهم إلى المحافظة، وذلك بعد ساعات من محاصرة مقر القنصلية وإحراق محيطه من قبل المتظاهرين.

واستعادت قوات الأمن العراقي، في وقت سابق من يوم الاثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المتظاهرين.

ورفع محتجون، ليلة أمس الأحد، العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الإيرانية، ورشقوا المبنى بالحجارة والزجاجات الحارقة.