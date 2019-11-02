الجيش العراقي يقلص ساعات حظر التجوال الليلي في بغداد

قال الجيش العراقي السبت إنه قرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية بغداد التي تشهد احتجاجات واسعة، إلى 4 ساعات عوضًا عن 6.

وبحسب بيان لقيادة عمليات بغداد ”تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل (23:00 ت.غ) ولغاية الساعة السادسة صباحا (03:00 ت.غ)، حتى إشعار آخر، بدلًا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا“.

وأرجعت قيادة الجيش في العاصمة أسباب القرار إلى ”إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد“.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد فرضت حظر التجوال الليلي في العاصمة بدءًا من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء الماضي، تزامنًا مع اتساع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأعمال العنف المرافقة لها.

إلا أن المتظاهرين العراقيين لا سيما المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد، تحدوا الحظر منذ ذلك الوقت، وانتشروا في المنطقة خلال مدة سريانه.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 260 قتيلًا على الأقل، فضلًا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة والنظام السياسي القائم على ”المحاصصة“ و“الفساد“.‎

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطًا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.