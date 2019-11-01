الأمن اللبناني يوقف 4 محتجين اقتحموا ”جمعية المصارف“ في بيروت

أوقف الأمن اللبناني، اليوم الجمعة، مجموعة من المحتجين اقتحمت، في وقت سابق، مقر مبنى ”جمعية المصارف“ بقلب العاصمة بيروت.

واقتحمت مجموعة من المحتجين مكونة من 4 أشخاص مبنى ”جمعية المصارف“، التي تعد بمثابة مظلة نقابية للمصارف في لبنان، وأقفلت الباب الرئيسي بسلسلة حديدية.

وحول أهدافها من تلك الخطوة، قالت المجموعة في بيان: ”اليوم نحن في جمعية المصارف التي تحمي أموال السلطة السياسية وتُشكل حزبًا طبقيًا في وجه الفقراء“.

وطلبت المجموعة في بيانها، ”تحويل القروض السكنية والشخصية إلى الليرة اللبنانية، بحيث لا تكون الطبقة الفقيرة مرهونة للدولار، وتحرير الاقتصاد من الارتباط بالدولار واسترداد الأموال المنهوبة من جانب المصارف والأرباح غير المشروعة“.

لكن عناصر من قوى الأمن الداخلي حضرت إلى المكان، وقامت بإخراج المحتجين الذين اقتحموا المبنى وتوقيفهم، حسب وسائل إعلام محلية.

يُشار إلى أن المصارف اللبنانية فتحت أبوابها أمام الزبائن، صباح اليوم، بعد إقفال قسري دام حوالي 15 يومًا؛ بسبب الحراك الشعبي.

والثلاثاء، قدم سعد الحريري استقالته من رئاسة الوزراء للرئيس ميشال عون، بعد الوصول إلى طريق مسدود في تسوية الأوضاع داخل البلاد؛ على خلفية تظاهرات واسعة تعم لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد السياسات الاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.