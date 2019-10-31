الأسد يتعهد بإعادة السيطرة على مناطق شمال شرق سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، إن هدف بلاده النهائي هو استعادة سلطة الدولة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية، لكنه أشار إلى أن ذلك سيحدث بالتدريج.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، اعتبر الأسد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية من مسافة 30 كيلومترًا تقريبًا من الحدود لإقامة ”منطقة آمنة“ على الحدود، ”خطوة تساعد دمشق على تحقيق هذا الهدف“.

وأضاف الأسد أن الدولة لن تطلب من الأكراد تسليم أسلحتهم على الفور عندما يدخل الجيش لمناطقهم، بموجب اتفاق نهائي معهم يعيد سيطرة الدولة على تلك المناطق.