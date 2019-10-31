مصدر طبي: عمر البشير ‎مهدّد بفقدان البصر

كشف طبيب سوداني أن الرئيس المعزول عمر البشير، بات مهددًا بفقدان البصر، كما بيّنت الفحوصات التي أجراها مؤخرًا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ 6 أشهر.

وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة ”الصيحة“ أن البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه.

وكان البشير قد نقل من معتقله إلى مركز السودان لطب العيون بالخرطوم، في أول زيارة لطبيبه الخاص المختص ”بالعيون“، وهي المرة الثانية التي يخضع فيها للمراجعة الطبية خارج سجن كوبر، منذ اعتقاله؛ حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.