الرئيس العراقي يعلن موافقته على انتخابات مبكرة

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أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، أنه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة، باعتماد قانون الانتخابات الجديد ومفوضية جديدة للانتخابات. وقال صالح في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي والمتظاهرين والقوات الأمنية، إن ”رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي قد أبدى موافقته على تقديم استقالته، طالبًا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظلِّ…