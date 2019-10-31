مقتل عراقي مع استئناف الاحتجاجات الحاشدة في بغداد

قتلت قوات الأمن العراقية متظاهرًا، وأصابت أكثر من 50 آخرين اليوم الخميس، مع استئناف عشرات الآلاف، الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي، الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية.

ولقي المتظاهر حتفه في العاصمة بغداد، في وقت مبكر من صباح اليوم، عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مسيل للدموع على صدره، ليصبح أحدث من ماتوا جرّاء إصابات تتعلق بعبوات الغاز المسيل للدموع.

وقُتل أكثر من 250 شخصًا في اشتباكات مع قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.