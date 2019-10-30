احتجاجات العراق.. مقتل متظاهر وإصابة 70 آخرين في بغداد

قُتل متظاهر عراقي وأصيب نحو 70 آخرين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال محاولتهم اجتياز حاجز اسمنتي وضعته قوات الأمن على جسر السنك وسط بغداد، وفق مصدر طبي.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم ذكر اسمه، أنّ ”فرق إسعاف منتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد نقلت جثة متظاهر قتل بإطلاق نار إلى جانب إسعاف نحو 70 آخرين، بعد أن تعرضوا لحالات اختناق جراء استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع“.

وأشار إلى أنّ ”المتظاهرين يحاولون عبور جسر السنك باتجاه المنطقة الخضراء، بعد أن تم إغلاق جسر الجمهورية منذ الجمعة الماضية“.

وفي سياق متصل، كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، عن وصول حصيلة عن مقتل 100 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر.

والجمعة الماضية، انطلقت الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت أكثر من 80 قتيلًا وإصابة آلاف آخرين بجروح.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا، وثمانية من أفراد الأمن.