اجتماع بين الصدر والعامري لبحث إقالة عبدالمهدي

قالت مصادر عراقية مقربة من القوى السياسية الشيعية، إن اجتماعًا عقد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، مساء الثلاثاء، لبحث إقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وأضافت المصادر في تصريح لـ“إرم نيوز“، مفضلة عدم نشر اسمها، أن ”الاجتماع عقد في مكتب زعيم التيار الصدري بمدينة النجف لبحث إقالة عبدالمهدي من رئاسة الحكومة“.

وبينما لم تكشف عن تفاصيل الاجتماع، أشارت إلى أن ”الصدر والعامري توجهها من النجف إلى العاصمة بغداد عقب انتهاء الاجتماع“، وذلك لعقد اجتماعات مع باقي القوى السياسية الأخرى للتوافق على سحب الثقة من حكومة عبدالمهدي.

وتابعت أن ”تواجد الصدر والعامري في بغداد يأتي مع عزم رئيس الجمهورية برهم صالح الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لبحث إقالة الحكومة والإعلان عن حكومة انتقالية“.

وكان الصدر عقب وصوله إلى النجف قادمًا من إيران، هدد بسحب الثقة من عادل عبدالمهدي بسبب موجة الاحتجاجات العارمة التي يشهدها العراق منذ أيام بسبب فساد الأحزاب الحاكمة وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكان تحالف سائرون بزعامة الصدر وتحالف الفتح بزعامة العامري هما من أوصلا عادل عبدالمهدي إلى منصب رئاسة الوزراء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.