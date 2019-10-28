ترقب في غزة لإجراء الانتخابات بعد استجابة ”حماس“ للسلطة

اجتمع وفد من لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر، مساء الإثنين، مع الفصائل في قطاع غزة؛ لبحث ترتيبات إجراء الانتخابات العامة.

وقال ناصر في مؤتمر صحفي بعيد الاجتماع: ”اليوم سعدنا بلقاء قادة الفصائل الفلسطينية واتفقنا على عدد من البنود المتعلقة بالانتخابات والموقف الوطني، ونحن سنعود غدًا إلى رام الله وشعورنا أننا اقتربنا كثيرًا نحو إجراء انتخابات“.

وأضاف: ”هذه انتخابات نأمل أن تجعل من البلد وحدة وطنية مرة أخرى، وهذا كله بفضل تكاتف وتفهم الجميع للمرحلة القادمة الصعبة التي نواجهها“.

وكانت حركة ”حماس“ ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أكدت في بيان لها تمسكها بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني)، فيما أكد تمسكها بتحقيق الوحدة الفلسطينية.

وقال هنية: ”عبّرنا عن احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة والآتية“، مشيرًا إلى أن ”هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت، ومن حيث المآلات والنتائج“.

من جهته، قال زعيم ”حماس“ في غزة يحيى السنوار: ”جاهزون دومًا للانتخابات، وسنجعل منها رافعة لتصويب مسارات استراتيجية في تاريخ شعبنا“.

قول السنوار قطع جهيزة كل خطيب

وترك الباب واسعا لعودة الروح الوطنية والوحدة من أوسع أبوابها

لذلك قال #جاهزين لخوض المعركة الانتخابية pic.twitter.com/47QCQtSqjZ — محمد عبد العزيز-غزة (@Mohammed_102006) October 28, 2019

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية، اليوم، إن ”حماس تريد من الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام“.

وأضاف خلال لقاء مع قناة ”الأقصى“ التابعة لحركته: ”نحن لن ندخر أي فرصة أو خطوة تساهم في إنهاء الانقسام“، مشيرًا إلى أنه يجب أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الديمقراطية؛ لأنها بوابة لإنهاء الانقسام وتعزيز للموقف الفلسطيني في وجه الاحتلال.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض: إن“ إبلاغ حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية والفصائل بجهوزيتها الكاملة للدخول في الانتخابات المزمع إجراؤها، وتسهيل إجرائها، خطوة إيجابية يجب البناء عليها“.

وأكد العوض، في بيان له، ضرورة اتباع موقف حركة حماس الإيجابي من الانتخابات بخطوات جدية وملموسة، تطمئن المواطن الفلسطيني وتشعره بأن تلك الموافقة جدية، داعيًا إلى أن ترافق الموافقة إجراءات ملموسة على الأرض.

ونوه العوض إلى أن إجراء الانتخابات مسألة في غاية الأهمية لإعادة الروح للنظام السياسي واستعادة المسيرة الديمقراطية المطلوبة بفعل الانقسام، مشددًا على ضرورة ”التركيز خلال الفترة المقبلة على تحديد ماهية الانتخابات باعتبارها انتخابات لبرلمان دولة فلسطين، وأن تجري على قاعدة التمثيل النسبي الكامل“.

ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان ”جاهزين“، تداولوا فيه مستجدات موضوع الانتخابات الفلسطينية، فيما علقت حركة حماس لوحات إعلانية كبيرة في وسط غزة كتب عليها #جاهزين للانتخابات.