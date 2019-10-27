ماذا قال والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة عن مقتل البغدادي؟

علق والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة اليوم الأحد، على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، واصفًا إياه بأنه ”ألد أعداء الإسلام“.

وكان قد أعدم تنظيم داعش الطيار الكساسبة حرقًا عام 2015، بعد أن أسره إثر سقوط طائرته الحربية من نوع إف-16 أثناء قيامها بمهمة عسكرية على مواقع التنظيم في محافظة الرقة شمال سوريا.

وقال صافي الكساسبة لقناة ”المملكة“ الأردنية: ”أهنئ من قتل أبو بكر البغدادي .. سمعنا كثيرًا عن محاولات لقتل أبو بكر البغدادي، ثم يظهر أنه على قيد الحياة، ثم جرح، أنا سأفترض صدقية هذا الخبر الذي أسرّني جدًا جدًا“.

وأضاف: ”أهنئ الإسلام لأنه تخلص اليوم من ألد أعدائه الذين صوروا الإسلام بهذه الصورة المشوهة على أساس أن الإسلام هو مثل تصرفات الداعشيين، دين إرهاب، ودين اغتصاب“.

وتابع: ”كنت أتمنى وأحلم أن يكون قتل أبو بكر البغدادي وأمثاله على يدي، أو أن أشهد مصرعه.. إن شاء الله يكون فعلًا أبو بكر البغدادي قتل“.

بدورها قالت والدة الشهيد معاذ، إنها سمعت بخبر مقتل البغدادي عبر الإنترنت ”وبشكل مفاجئ“.

وأضافت أن تنظيم داعش ”قذر ودمر العالم.. وسواء قتل البغدادي أم لا.. ليس له تأثير علينا“.