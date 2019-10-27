لحظة استهداف أبوبكر البغدادي بغارة أمريكية (فيديو)

تداول نشطاء سوريون على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر ما قالوا إنه لحظة ”الهجوم الأمريكي الذي استهدف زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي“، ويرجح أنه أدى إلى مقتله.

وفي وقت سابق اليوم أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مصادر رسمية في واشطن أن البغدادي قتل إثر عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية، بمحافظة إدلب شمال سوريا.

وتظهر مقاطع الفيديو ما يبدو أنه آثار قصف، وفي أحدها تظهر جثة شخص ملطخة بالدماء، مع سماع أصوات أشخاص يتحدثون عن وجود جثث متفحمة.

ونشر أحد النشطاء ويدعى محمد رشيد تغريدة على تويتر تظهر فيديو لغارات قال إنها ”من طائرات حربية مجهولة أدت لاشتعال النيران بين باريشا وحتان بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية السورية“.

فيديو لغارات من طائرات حربية مجهولة أدت لإشتعال النيران بين باريشا و حتان بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية السورية. pic.twitter.com/w83K8DJMKE — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) October 27, 2019

ونشر في تغريدة أخرى مقطعًا قال إنه ”يوضح مكان الغارات التي استهدفت قرية باريشا بريف إدلب الشمالي ليلًا برشاشات الطيران المروحي وغارات من طائرات حربية“.

فيديو يوضح مكان الغارات التي إستهدفت قرية باريشا بريف إدلب الشمالي ليلا برشاشات الطيران المروحي وغارات من طائرات حربية. pic.twitter.com/6tJJ7CmyKE — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) October 27, 2019

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن ”ثماني مروحيات استهدفت بعد منتصف ليل السبت الأحد منزلاً وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب، حيث تتواجد مجموعات قريبة من داعش، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص“.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من مكان وتاريخ تسجيل المقاطع، وما إذا كانت من العملية التي يتم الحديث عن مقتل أبوبكر البغدادي خلالها، فيما لم تؤكدها أية جهة رسمية حتى الآن.