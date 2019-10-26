الجيش اللبناني يطلق النار لتفريق متظاهرين قرب طرابلس (فيديو)

قال شاهد عيان وتلفزيون ”الجديد“ اللبناني، إن الجيش اللبناني أطلق أعيرة نارية في الهواء خلال احتجاج أغلق طريقًا قرب مدينة طرابلس، اليوم السبت.

وقال الصليب الأحمر اللبناني على ”تويتر“: إن ”3 أشخاص أصيبوا هناك، وإنه يجري إرسال سيارات إلى الموقع“.

وأشار شاهد عيان إلى أن ”محتجين كانوا يغلقون طريقًا رئيسيًا تمتد شمالًا من مدينة طرابلس إلى منطقة عكار. وكان الجيش يحاول فتح تلك الطريق وأطلق أعيرة نارية في الهواء“.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه سُمع دوي إطلاق نار، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.