أمريكا: سنعزز وجودنا العسكري بشمال شرق سوريا لحماية حقول النفط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجددًا بيد تنظيم داعش.

وقال مسؤول في الوزارة في بيان إن ”الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديموقراطية، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددًا بيد تنظيم داعش أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار“.

ولم يفصح المسؤول، عن العتاد الذي تدرس واشنطن إرساله.

لكن حديثه كان من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن الولايات المتحدة لم توقف فحسب خطط الانسحاب الكامل من سوريا، وإنما قد تضيف بعض القدرات الجديدة لتعزيز القوات الأمريكية التي ستبقى هناك.