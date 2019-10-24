”الناتو“: لم نتلقَ دعوة لتولي مهمة شمال شرقي سوريا‎

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إن الحلف لم يتلقَ دعوة لتولي مهمة شمال شرقي سوريا.

تصريح ستولتنبرغ الصحفي جاء قبل انطلاق جلسات اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي يستمر يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعرب أمين عام الناتو عن ترحيبه بانخفاض وتيرة العنف إلى حد كبير شمال شرقي سوريا، على ضوء المستجدات الأخيرة.

وردًا على سؤال فيما إذا كان حلف الناتو سيتولى مهمة بالمنطقة الآمنة المرتقب تأسيسها شمال شرقي سوريا، قال ستولتنبرغ: ”الناتو لم يتلقَ دعوة لأداء مهمة شمال شرقي سوريا“.

وأوضح أن المهم هو إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، مبينًا أن نقاش إمكانية تولي حلف الناتو مهمة شمال شرقي سوريا في الوضع الراهن قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد ستولتنبرغ أن حلف الناتو يدعم وبقوة المرحلة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا.