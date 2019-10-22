إقالة مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام في لبنان لور سليمان

أقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام في لبنان لور سليمان، فيما قالت الأخيرة إن القرار صدر صباح الثلاثاء، لكن تم تزوير تاريخه إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وشمل القرار تعيين زياد حرفوش بدلًا من لورا، التي شغلت المنصب منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2008.

وهذا القرار مرتبط باحتجاجات شعبية يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، تطالب بإسقاط النظام ومكافحة الفساد، في ظل أوضاع اقتصادية متردية للغاية.

وأعربت لورا عن استغرابها من قرار الإقالة، خاصة وأن عملها في الوكالة ”لم يكن هناك غبار عليه على مدار 11 عامًا“، على حد قولها.

وأضافت أن ”القرار اتُخذ صباح هذا اليوم الثلاثاء، لكنّ زُوّر التاريخ إلى 17 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2019“.

وشددت لورا على أنها كانت طوال الفترة تعمل بحياد، ولا سيّما في فترة انقسام لبنان بين فريقي 8 و 14 آذار (مارس).

وألمحت إلى ارتباط القرار بتغطية الوكالة للاحتجاجات بقولها: ”اليوم من حقّ الناس أن يصل صوتها عبر الوكالة الوطنيّة، خصوصًا وأن هناك عشرات الآلاف في الشارع، وهم جزء من الوطن“.

بينما غرّد وديع عقل عضو المكتب السياسي في التيّار الوطنيّ الحرّ، على ”تويتر“ قائلًا: ”إقالة سليمان تأتي في إطار إبعاد ومحاسبة الفاسدين في الدولة اللبنانية“.

وحذّرَت حملة ”لِحقي“ (مدنيّة)، في بيان، وزير الإعلام من استغلال الفوضى الإدارية والالتفاف وأخذ قرارات عشوائيّة، من ضمنها الضغط على وسائل الإعلام الرسميّة لعدم تغطية انتفاضة الناس.

واقتحمت مجموعة من الفنانين والممثلين مبنى تلفزيون لبنان، الثلاثاء؛ احتجاجًا على عدم تغطيته للاحتجاجات.