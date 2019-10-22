مقتل قائد عسكري في هجوم لـ“داعش“ وسط العراق

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط برتبة لواء في الشرطة الاتحادية، خلال عملية لتنظيم ”داعش”.

ونقلت قناة ”العراقية“ الرسمية عن الوزير قوله، إن ”اللواء علي اللامي استشهد خلال تصديه لهجوم قامت به عصابات داعش“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ”عبوة ناسفة استهدفت موكب قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية، علي اللامي؛ مما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد حمايته، في سامراء بمحافظة صلاح الدين“.

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم ”داعش“ في معظم المحافظات العراقية، لكنه لا يزال يشن هجمات، وينفذ اغتيالات بحق الشخصيات العامة، أو ضباط الجيش.