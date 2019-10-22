من هو حزب ”سبعة“ اللبناني؟

أضافت تظاهرات الشارع اللبناني إلى معلومات المتابعين العرب غير ذوي الاختصاص، وجود حزب لبناني غير تقليدي اسمه ”حزب V“، وأن لهذا الحزب الموصوف بـ ”البنفسجي“ برنامجًا ذا طابع انقلابي على المعادلة الطائفية التقليدية.

اسم ”حزب سبعة“، ورد مطلع الأسبوع الحالي عندما قيل إن الذي أحضر الراقصة سماهر وجعلها تقدم وصلة رقص على الطاولة بين المنتفضين هو ”حزب V“.

لكن أحداً في الحزب، بدءًا من ناطقه الرسمي إدن غصين أو أمينه العام الصحافية غادة عيد لم يُنقل عنهما تأكيد أو نفي لمسؤولية الحزب عن تلك المبادرة، التي قيل إن من فعلها استهدف إلغاء أي انطباع بأن تيار الإسلام السياسي يقف وراء انتفاضة الشارع اللبناني.

مؤسسه أسعد الدويهي

”حزب V“ الذي تأسس في مطالع أيار 2016، مِن حول الناشط أسعد الدويهي، عرّف نفسه بأنه ”لحظة سياسية جديدة وعصرية للعمل السياسي المنظم في لبنان“. وجاء في بياناته أنه حركة توحد وتنظم الطاقات الكبرى التغييرية المتعددة، وتمثل الأكثرية الصامتة، وأنها وسيلة لمواجهة الأحزاب التقليدية الحاكمة“.

ورغم أن الموقع الرسمي للحزب يتضمن لائحة متبرعين لتمويله، إلا أن ذلك لم يقلل من حجم الشكوك التي طالته، وإتهامه بأنه وليد المجتمع المدني الموصوف بأنه ينشط برعاية مؤسسات أمريكية معينة. رفاهية مكاتب الحزب وأنشطته في مختلف أنحاء لبنان، فاقمت من حجم الارتياب الذي لم تثبت صحته.

لماذا اللون البنفسجي؟

اختار ”حزب سبعة“ التي هي شارة النصر، اللون البنفسجي شعارًا له لأنه اللون الوحيد الذي لم تستخدمه الأحزاب التقليدية. لكن هذا الاختيار كان سببًا آخر للذين أرادوا التشكيك فيه ونجحوا في أن يمنعوا فوز أيّ من المرشحين العشرين الذين قدمهم للانتخابات النيابية الأخيرة، إذ دخلها ضمن تآلف باسم ”المجتمع المدني“.

برنامج لاستعادة الأموال المنهوبة

يشار الى أن ”حزب V“ كان أطلق قبل عامين خطة متكاملة لاستعادة الأموال المنهوبة، وعاد ليقدمها إلى الحراك الشعبي الحالي.

وتعتمد هذه الخطة الآليات الدولية التي تسمح برصد ثروات كل الزعماء اللبنانيين وأعوانهم وتتبّع ممتلكاتهم في لبنان والعالم واسترجاعها إذا كانت فاسدة، مقترحًا على الحكومة إصدار قانون خاص لذلك باسم ”قانون استعادة الأموال المنهوبة“.