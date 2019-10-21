عمار الحكيم يُطالب الحكومة العراقية بخفض رواتب كبار المسؤولين

طالب عمار الحكيم زعيم ”تيار الحكمة“ العراقي المعارض، اليوم الاثنين، السلطتين التشريعية والتنفيذية بخفض رواتب الرؤساء الثلاث والوزراء والنواب وكبار المسؤولين، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

وقال الحكيم: ”نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين، لتحقيق العدالة الاجتماعية، التي لطالما نادت بها المرجعية“.

وأضاف الحكيم، في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن ”ذلك يأتي لتطمين الشارع العراقي بوجود خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم“.

نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادت بها المرجعية الدينية العليا لتطمين الشارع العراقي بوجود خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم . — Ammar Al-Hakim (@Ammar_Alhakeem) October 21, 2019

وتمثل رواتب النواب، التي تتعدى 10 آلاف دولار شهريًا، رقمًا ضاغطًا على موازنة الدولة العامة، فضلًا عن المخصصات الأخرى، مثل الحماية والسكن، والتنقل وغير ذلك، بالإضافة إلى رواتب الرئاسات الثلاث، ومئات المسؤولين السابقين والنواب، الذين ما زال بعضهم يحصل على رواتب تقاعدية.

وفي احتجاجات متجددة، يطالب العراقيون منذُ الشهر الجاري حكومة بلادهم بإجراء إصلاحات سياسية وإدارية، وتوفير فرص العمل للعاطلين، ومحاربة الفساد المالي، والإداري، ومحاسبة المقصرين.

وتسببت الاحتجاجات في البلاد، حتى الآن بمقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة، نحو 7 آلاف آخرين، إثر الصدام مع القوات الأمنية، وتدخل مليشيات مسلحة، يعتقد أنها تابعة للحشد الشعبي.