الحكومة السودانية و“الجبهة الثورية“ توقعان وثيقة لوقف إطلاق النار

وقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل ”الجبهة الثورية“، يوم الإثنين، إعلانًا سياسيًا ووثيقة لوقف إطلاق النار، في خطوة من شأنها طي ملف النزاعات المسلحة في البلاد.

وجرى توقيع الوثيقتين في مراسم بالقصر الرئاسي في عاصمة جنوب السودان جوبا.

ووقع الوثيقتين، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ممثلًا عن الحكومة السودانية، والهادي إدريس ممثلًا عن ”الجبهة الثورية“، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية ”إيغاد“.

وقال حميدتي، في كلمة عقب مراسم التوقيع، إن ”الاتفاق يفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، ويهدف إلى وقف التهميش والإقصاء والظلم“.

وأضاف: ”وقعنا على الوثيقتين؛ لأننا نملك إرادة ثورية لتحقيق السلام، لذلك توصلنا إلى وقف إطلاق النار والإعلان السياسي في أسبوع واحد فقط“.

من جهته، قال سلفاكير، إن ”تحقيق السلام في السودان يعود بالنفع والاستقرار على جنوب السودان“.

وتابع: ”إذا لم يتحقق السلام في السودان فإن جنوب السودان يعاني هو الآخر لذلك، نريد أن نخرج البلدين من هذه الأزمات، لنصب جهودنا المستقبلية على التنمية“.

في السياق نفسه، أكد إدريس التزام ”الجبهة الثورية“ بتحقيق السلام العادل والشامل في السودان.

وشدد على أن الجبهة ”جزء أساسي من الثورة السودانية التي يجب استكمالها عبر تحقيق السلام في البلاد“.