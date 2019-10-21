العراق.. غضب برلماني بعد أنباء عن دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا

أعلنت جهات برلمانية عراقية، الاثنين، رفضها دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى داخل الأراضي العراقية، فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عدم معرفتها بقدوم القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة ”رويترز“ في وقت سابق، أن ”قوات أمريكية عبرت الحدود إلى العراق من سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب والذي فتح الباب أمام هجوم القوات التركية على المقاتلين الأكراد في المنطقة“.

وقالت الوكالة إن ”أكثر من 100 عربة تحمل قوات أمريكية عبرت معبر سحيلة إلى محافظة دهوك بشمال العراق“.

وقال عضو اللجنة، النائب كريم عليوي، لـ“إرم نيوز“ إن ”لجنة الأمن والدفاع، ليس لديها أي علم ومعلومات عن وصول أي قوة أمريكية من سوريا إلى نينوى، وهذا الأمر مرفوض تماما، فلا يمكن تحويل الأراضي العراقية إلى قواعد عسكرية تابعة لأمريكا“.

وتساءل عليوي: ”هل دخول القوات الأمريكية كان بعلم وموافقة الحكومة العراقية؟؟ سنوجه استفسارًا عاجلًا للحكومة لمعرفة ذلك، كما نريد أن نعرف ما هو سبب دخول تلك القوات إلى العراق، فهذا له تبعات أمنية سلبية على أمن البلاد“، مشددًا على أن ”مجلس النواب، يعمل على إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من كافة الأراضي العراقية، فهو يرفض قطعاً دخول أي قوة أمريكية جديدة إلى العراق، وسيكون له كلمة موقف تجاه ذلك“.

أما النائب سهام الموسوي، عن تحالف ”الفتح“، فقالت في تصريحات صحفية إن ”دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق، انتهاك ومساس بالسيادة الوطنية العراقية، وهذا أمر مرفوض“، مؤكدة أن ”القوى العراقية السياسية والشعبية ترفض تحويل العراق إلى قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية“.

وأضافت الموسوي أنه ”ليس لدينا أي علم فيما إن كان دخول تلك القوات بعلم وموافقة الحكومة العراقية أم لا، لكن هذا بكل تأكيد، دون علم مجلس النواب، وربما حتى الحكومة ليس لديها علم بذلك“.

أما عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، فقال في تصريحات صحفية إن ”القوات الأمريكية لحد الآن لم تدخل مركز نينوى، ولا زالت غرب المحافظة“، مرجحًا ”استقرار القوات بمناطق سنجار وأطراف تلعفر“.

وبين الموسوي أن ”دخول القوات الأمريكية من سوريا ليس من صالح الوضع الأمني في العراق وسيكون تأثيرها سلبيًّا، كما أن دخول تلك القوات ربما يأتي بأشخاص وجودهم يسبب المشاكل في العراق“، مؤكدًا أن ”عدد القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق يصل إلى 1000 جندي“، مبينًا أن ”دخول القوات الأمريكية تم دون موافقة عراقية“.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال يوم السبت، إن من المتوقع أن تنتقل كل القوات الأمريكية المنسحبة من شمال سوريا، وعددها قرابة الألف، إلى غرب العراق لمواصلة الحملة على تنظيم داعش و“للمساعدة في الدفاع عن العراق“.