صحف عالمية: انشقاقات بالتحالف الحاكم بلبنان وتخلي ترامب عن الأكراد ينعش نفوذ إيران بسوريا

تناولت الصحف العالمية، الأحد، موضوعات مهمة، أبرزها تعزيز انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، والغزو التركي الذي أعقب ذلك. من نفوذ إيران المتهاوي في البلاد إلى تجدد مطالب بريطانيا بتأجيل البريكسيت مرة أخرى، فيما اعتبر انتكاسة لجهود رئيس وزرائها بوريس جونسون.

انشقاقات بالتحالف الحاكم في لبنان

تابعت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، ملف تداعيات المظاهرات اللبنانية والانشقاقات التي بدأت تظهر ضمن التحالف الحاكم في لبنان، بعد أن تعهدت الحكومة بحل المشاكل الاقتصادية خلال 14 يومًا.

فقد انسحب حزب مسيحي لبناني من الحكومة الائتلافية، السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع، لليوم الثالث من الاحتجاجات على زيادة الضرائب والفساد الحكومي المزعوم.

وبعدما خرج المتظاهرون في بيروت وطرابلس ومدن أخرى، قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن ”حزبه سيستقيل من الحكومة، ونحن مقتنعون الآن بأن الحكومة غير قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ الوضع، ولذلك قرر الحزب طلب استقالة وزرائه من الحكومة“.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع على الرغم من اعتقال العشرات خلال المظاهرات، فيما لوح الكثيرون بأعلام لبنان وأصروا على أن تظل الاحتجاجات سلمية وغير طائفية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح شامل للنظام السياسي في لبنان، مشيرين إلى مظالم تتراوح بين تدابير التقشف والبنية التحتية السيئة؛ مما دفعهم لإغلاق الطرق الرئيسية والتهديد بالإطاحة بالحكومة الائتلافية الهشة في البلاد.

تخلي ترامب عن الكرد ينعش نفوذ إيران في سوريا

رأت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، أن قرار دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، الذي مهد الطريق لتركيا لإبعاد الأكراد عن حدودها، أنعش النفوذ الإيراني وسهّل عودة إيران إلى واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

واضطرت قوات سوريا الديمقراطية إلى عقد اتفاق مع نظام الرئيس بشار الأسد، وهو حليف إيران، ليعيد فرض سيطرته على مناطق شاسعة من شمال سوريا، في محاولة لمنع أي توغل تركي.

من جانبها، عبرت إيران عن قلقها بشأن العمليات التركية، لكنها لم تصل إلى حد اتخاذ إجراءات دبلوماسية أو عسكرية لوقفها.

وتتعارض سياسة ترامب في سوريا مع حملة الضغط الأقصى ضد إيران، التي اعتمدها بعد قراره العام الماضي بالانسحاب من الصفقة النووية الموقعة بين القوى العالمية الكبرى وإيران في عام 2015، إذ يبدو المستقبل مشرقًا الآن بالنسبة لإيران وروسيا في المنطقة، وقاتمًا بالنسبة للولايات المتحدة والغرب.

بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد بريكسيت بعد تعنت جونسون

سلطت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، الضوء على معضلة البريكسيت التي لا تنتهي، ومطالب الحكومة البريطانية بتمديد الاتحاد الأوروبي للبريكسيت بعد تعنت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

فقد طلبت الحكومة البريطانية رسميًا من الاتحاد الأوروبي، السبت، تأجيل انفصال البلاد عن الكتلة للمرة الثالثة، وهو الطلب الذي قاومه رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ فترة طويلة، لكن دون جدوى، بعد أن أرجأ المشرعون تصويتًا هامًا على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بدوره، أرسل جونسون رسالة ثانية وصف فيها قرار البرلمان بالمؤسف، وحث قادة الاتحاد الأوروبي على عدم التمديد، وقال إنه ”من شأن التمديد الإضافي أن يضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي. يجب أن نختم هذه العملية“.

ويمثل طلب الحكومة نكسة سياسية لجونسون، بعد أيام فقط من اختتامه عملية إعادة التفاوض بنجاح على شروط الانسحاب البريطانية من الاتحاد الأوروبي، التي افترض خصومه السياسيون أنها مهمة مستحيلة.