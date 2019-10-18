اشتباكات متقطعة قرب بلدة سورية بعد اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت ”رويترز“ بسماع دوي قصف وإطلاق للأسلحة النارية في منطقة رأس العين بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام؛ للسماح بانسحاب القوات التي يقودها الأكراد.

ونقلت الوكالة عن مراسلها من بلدة سيلانبينار التركية المقابلة لرأس العين عبر الحدود، دوي أصوات الأسلحة الرشاشة والقصف في المنطقة السورية.

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ”اشتباكات متقطعة“ تجري صباح الجمعة، في مدينة رأس العين الحدودية في شمال سوريا غداة إعلان تركيا تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وتحدث مدير المرصد لوكالة ”فرانس برس“ عن ”اشتباكات متقطعة داخل مدينة راس العين مع سماع إطلاق الرصاص“ بعدما وافقت تركيا على تعليق عمليتها لخمسة أيام ببعض الشروط.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء الخميس، أن الرئيس التركي وافق على وقف العملية العسكرية الجارية في شمال سوريا ضد القوات الكردية.