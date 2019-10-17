أول تعليق كردي على وقف المعارك في شمال سوريا

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مساء الخميس، استعداد قواته لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن إثر محادثات في أنقرة، التي تشن هجومًا منذ أكثر من أسبوع ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال عبدي في أول تعليق كردي على الاتفاق: ”نحن مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار“، موضحًا أنه يشمل المنطقة الممتدة بين رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، حيث شنّت تركيا هجومها، لافتًا إلى أنه لم تتم مناقشة مصير بقية المناطق.

من جانبه، قال القيادي الكردي البارز آلدار خليل، لقناة العربية، إنه يرحب بوقف المعارك مع تركيا في شمال سوريا، لكنه قال إن الأكراد سيدافعون عن أنفسهم إذا تعرضوا لهجوم.

وأضاف خليل أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”يريد التوغل 32 كيلومترًا في سوريا، وسبق أن رفضنا هذه الشروط“.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء الخميس، أن الرئيس التركي وافق على وقف العملية العسكرية الجارية في شمال سوريا ضد القوات الكردية.

وقال بنس إن تركيا ستوقف العملية العسكرية؛ للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة، (5 أيام).