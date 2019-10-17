واشنطن تمنح العراق 4 أشهر إضافية لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران

منحت الإدارة الأمريكية العراق تمديداً لمدة أربعة أشهر في حرية استيراد الغاز والكهرباء من ايران، وذلك استثناء من قرار الحظر الدولي الذي كانت فرضته الولايات المتحدة على الصادرات الإيرانية في مجال الطاقة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، نشرته الصحف العراقية اليوم الخميس، إن استثناء العراق من الحظر يأتي لتلبية حاجاته الملحة ومساعدته على التخلص من اعتماده شبه الكامل على الواردات من إيران.

يشار إلى أن واردات العراق من الغاز الإيراني تولد 45% من إجمالي الاستهلاك العراقي من الكهرباء والبالغ 14 ألف ميغاوات يومياً.

وهذا هو الاستثناء الخامس للعراق الذي تمنحه الخارجية الأمريكية خلال عام انقضى على العقوبات التي فرضت على صادرات إيران من الطاقة.

وفي المرة الأولى حصل العراق على سماح لمدة 45 يوماً، أعقبه قراران مماثلان مدة كل منهما 90 يوماً، ثم فترة سماح بدأت من حزيران الماضي واستمرت 120 يوماً.