مجلس النواب الأمريكي يدين قرار الانسحاب من شمال سوريا

المصدر: أ ف ب

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن قراره سحب الجنود الأمريكيين من سوريا ووصفه بأنه ”رائع استراتيجيًا“، في حين دان مجلس النواب بغالبية كبيرة هذا القرار في اتفاق نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ويأتي ذلك بينما توجه نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا لمحاولة إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف الهجوم في شمال سوريا.

وانضم 129 من نواب الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين لشجب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا بأغلبية 354-60 صوتًا.

ودعا القرار المشترك الرئيس التركي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وفي مواجهة تصاعد الانتقادات من الحزبين في واشنطن بشأن الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من سوريا، نفى ترامب أنه أعطى أردوغان ”ضوءًا أخضر“ لشن عملية عسكرية ضد الأكراد.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ”قرار الرئيس أردوغان لم يفاجئني لأنه أراد القيام بذلك منذ فترة طويلة (…) كان يحشد قوات على الحدود مع سوريا منذ فترة طويلة“.

وذهب الرئيس الأمريكي إلى حد الاستخفاف بالحلفاء الأكراد الذين تخلى عنهم في وجه الهجوم التركي، ليصفهم بأنهم ”ليسوا ملائكة“، وكذلك بمنتقديه الجمهوريين.

وقال ترامب عن محادثة هاتفية أجراها مع أردوغان قبل التوغل التركي في سوريا، ”لم أعطه ضوءًا أخضر. وإنما عكس الضوء الأخضر“.

وأضاف ”كتبت رسالة مباشرة بعد تلك المحادثة، رسالة قوية للغاية“.

وفي الرسالة المؤرخة في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كتب ترامب لأردوغان ”لا تريد أن تكون مسؤولًا عن ذبح الآلاف“، وحضه على ألا يكون ”متصلبًا“ أو ”أحمق“.

وكتب ترامب ”سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة والإنسانية“.

وأكد ترامب للمراسلين الصحافيين أن القوات الأمريكية باتت في مأمن وأن تداعيات الانسحاب الأمريكي ستحض سوريا وتركيا وروسيا على تسوية الأمور فيما بينها.

وقال ترامب ”أرى أن الوضع على الحدود التركية مع سوريا بالنسبة للولايات المتحدة، رائع من الناحية الاستراتيجية. جنودنا خارج تلك المنطقة، جنودنا آمنون تمامًا. عليهم أن يتصرفوا“.

وتابع ”دخلت تركيا إلى سوريا. إذا ذهبت تركيا إلى سوريا، فهذا بين تركيا وسوريا وليس بين تركيا والولايات المتحدة، مثلما يريد كثير من الأغبياء أن يجعلوكم تصدقون“.

ودافع مجددًا عن موقفه في تغريدة أرسلها في وقت متأخر من الليل، وقال ”أنا الوحيد الذي يمكنه الكفاح من أجل سلامة قواتنا وإعادتهم إلى الوطن من حروب لا نهاية لها سخيفة ومكلفة، ثم أتعرض للسخرية. كان الديمقراطيون يحبذون دائمًا هذا الموقف، حتى تبنيته“.

اترامب يهاجم حزب العمال الكردستاني

وعبر ترامب عن ثقته في أن الأسلحة النووية الأمريكية المخزنة في قاعدة إنجرليك الجوية التركية آمنة، على الرغم من التوتر الشديد بين أنقرة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن التوغل في سوريا.

وقلل من شأن هروب مقاتلي داعش الذين كان يحتجزهم الأكراد كمحاولة ”لجعلنا نبدو وكأنه علينا أن نعود إلى هناك“.

وحذر معارضو الانسحاب من أن هروب هؤلاء يعطي المتشددين فرصة لإعادة تجميع صفوفهم بعد انهيار ”خلافتهم“ في سوريا تحت ضربات القوات الأمريكية وحلفائها الأكراد.

أما الأكراد، فقال ترامب إنهم ”يعرفون كيف يقاتلون، وكما قلت فهم ليسوا ملائكة. إنهم ليسوا ملائكة إذا نظرتم جيدًا“.

ورأى ترامب أن حزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردًا منذ عقود ضد أنقرة، يمثل ”على الأرجح“ تهديدًا أكبر من داعش.

وقال إن ”حزب العمال الكردستاني الذي هو جزء من الأكراد، كما تعلمون، هو على الأرجح أسوأ في الإرهاب ويمثل تهديدًا إرهابيًا أكبر من نواح كثيرة“.