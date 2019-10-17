مئات المستوطنين يقتحمون ”الأقصى“ بحماية الاحتلال‎

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لوكالة ”وفا“، إن نحو 432 مستوطنًا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال شدَّدت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين ”الحماية“ للمستوطنين.

وأصيب اليوم الخميس، 55 مواطنًا بينهم أربعة أطفال، واعتقل 14 مواطنًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين، محافظات القدس ورام الله والبيرة ونابلس وجنين والخليل وقلقيلية وبيت لحم.

ففي نابلس، أصيب 51 فلسطينيًّا، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل اقتحام مئات المستوطنين ”مقام يوسف“ شرق نابلس.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة ”وفا“ الفلسطينية عن مصادر محلية قولهم إن مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، وأن جنود الاحتلال أغلقوا للمنطقة.

طقوس تلمودية للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي بالخليل قبل قليل pic.twitter.com/eRg4JnZpDj — وكالة شهاب (@ShehabAgency) October 17, 2019

يشار إلى أن منطقة ”برك سليمان“ السياحية تتعرض لاقتحامات من قبل المستوطنين، خاصة في فترة الأعياد اليهودية.كان آخرها يوم أمس.

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطني ”بيتار عيليت“ الجاثمة على أراضي المواطنين لقرى وادي فوكين، ونحالين، وحوسان، اقتحموا الأراضي الزراعية وأدوا طقوسا تلمودية.

وأصيب اليوم الخميس، 55 مواطنا بينهم أربعة أطفال، واعتقل 14 مواطنا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنين، محافظات القدس ورام الله والبيرة ونابلس وجنين والخليل وقلقيلية وبيت لحم.