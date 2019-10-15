فتح تكشف موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتتحدث عن مرشحها

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيحدد موعد الانتخابات التشريعية، وبعدها ذلك موعد الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية .

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) إن ”حركة فتح تؤكد أن مرشحها الوحيد للرئاسة الرئيس محمود عباس ”ابو مازن“ مرشح الإجماع الفتحاوي وكل أحرار وشرفاء شعبنا الفلسطيني العظيم“.

في السياق، قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي:“ أن تنظيم انتخابات عامة هو الطريق الأمثل لإنهاء الانقسام الفلسطيني، من خلال العودة للشعب ليقول كلمة الفصل من خلال صناديق الاقتراع“.

وقال القواسمي، في تصريح صحفي،مساء الثلاثاء :“التقينا مع حماس مئات المرات، وعقدنا الاتفاقيات والتفاهمات معها، آخرها اتفاق القاهرة في أكتوبر 2017، دون نتائج إيجابية حقيقية ملموسة، وأن الدخول في التجارب ذاتها هو مضيعة للوقت، ولا يمكن أن نتوقع نتائج مغايرة لما سبق، لذا فإننا نؤكد على أهمية الذهاب للشعب ليقول كلمته التي يجب على الجميع احترامها“.

وأكد القواسمي :“على ضرورة إجراء انتخابات عامة تكريسا لمبدأ الديمقراطية وتداول السلطات عبر صناديق الاقتراع، والحاجة الملحة لوجود جهة تشريعية و برلمانية قادرة على سن القوانين ومراقبة الجهات التنفيذية، ووسيلة لتوحيد الجبهة الداخلية وتجديد الثقة وإعطاء الشعب حقه في التعبير عن رأيه“