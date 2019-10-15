فرنسا: قرارات تركيا وأمريكا ستؤدي لعودة ”داعش“ في سوريا والعراق

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا، ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة، وإن إجراءاتهما ستؤدي لا محالة إلى عودة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وردًا على أسئلة برلمان بلاده، أفاد فيليب بأن ”العودة الحتمية لداعش في شمال شرق سوريا وربما أيضًا في شمال غرب العراق، تدمير لأمننا“، في الوقت الذي اتهم فيه واشنطن بـ“السماح بالهجوم التركي ودعمه؛ بسبب قرارها سحب ألف جندي أمريكي بصورة أحادية من سوريا“.

تأتي تصريحات إدوار فيليب، بينما تنفذ القوات التركية عملية عسكرية في الشمال السوري، تقول إنها لمحاربة الإرهاب، لكنها لقيت انتقادات واسعة؛ باعتبارها عدوانًا على دولة أخرى.