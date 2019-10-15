داعشيات روسيات في سجن ”عين عيسى“ يطلبن مساعدة موسكو

تقدمت العشرات من النساء الروسيات الموجودات في أماكن حبس أعضاء تنظيم داعش بشمال سوريا، بطلب النجدة من الحكومة الروسية حتى لا يقعن أسيرات بأيدي القوات التركية التي دخلت تلك المنطقة.

كشفت عن ذلك وكالة ”آر تي في آي“ الروسية وهي تنشر تسجيلات صوتية لهؤلاء النسوة الموجودات في سجن عين عيسى يعرضن فيها كيف فُتحت أبواب السجون التي تحوي أعضاء من تنظيم داعش، لكن بعض النساء الروسيات رفضن الهرب.

وسُمعت في بعض التسجيلات الصوتية أصوات نساء يقلن إنهن من داغستان والقوقاز، فيما تقول إحداهن إنها الوحيدة من بين 200 شخص التي بقيت في السجن ورفضت الهرب.

ونقلت صحيفة ”موسكو تايمز“ عن الناشطة النسائية خيدا ساراتوفا، تقديرات بأن إجمالي عدد النساء المسجونات في ”عين عيسى“ يصل إلى 50 امرأة.

وكانت تقديرات روسية سابقة أفادت بأن عدد النساء الروسيات المحسوبات على داعش في السجون السورية والعراقية يصل 1779 امرأة وطفلاً، وأن موسكو استعادت من العراق خلال العامين الماضيين 21 امرأة و 105 أطفال.