المعارضة السورية تعلن أسماء مندوبيها في لجنة صياغة الدستور

أعلنت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، اليوم الاثنين، أسماء مندوبيها الـ15 في لجنة صياغة الدستور، مبينة أنها اختارت هادي البحرة رئيسًا مشتركًا للجنة الدستورية التي ستعقد اجتماعاتها في جنيف نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن رئيسها نصر الحريري ”عقد اجتماعًا مع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، التي شكلتها الهيئة بحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة“.

وأضافت ”استعرض الحريري مع أعضاء اللجنة آخر ما توصلت إليه اللجان الفرعية وورش العمل، من وضع تصورات للمضامين الدستورية الواجب البحث فيها مع الطرف الآخر (النظام)“.

ولفتت إلى أن الحريري ”حث رئيس الهيئة والأعضاء على العمل بروح الفريق، وبحس وطني عالٍ، وبكل مسؤولية، واضعين نصب أعينهم مصلحة سوريا الوطن، وما يحقق تطلعات الشعب، فوق أي اعتبار“.

كما أكد الحريري أن ”اللجنة الدستورية بعددها الـ50، إضافة الى فريق من الاستشاريين، ستكون مساندة للجنة الصياغة“ المكونة من 15 مندوبًا.

وبحسب البيان، تم إرسال أسماء 15 مندوبًا إلى الأمم المتحدة، وهم ”هادي البحرة رئيسًا، جمال سليمان، صفوان عكاش، قاسم الخطيب، مهند دليقان، طارق الكردي، بسمة قضماني، ديمة موسى، محمد نوري أحمد، هيثم رحمة، كاميران حاجو، عوض العلي، أحمد العسراوي، حسن الحريري، يوسف قدورة“.

والشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية، حيث أوضح المبعوث الخاص غير بيدرسون، أن اللجنة الدستورية ستعقد اجتماعها الأول في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في جنيف، مضيفًا أنها ستعمل على ”زيادة الثقة وفتح الباب لعملية سياسية أوسع في سوريا عبر وساطتها بين مختلف الأطراف السورية“.

وأشار إلى أن اللجنة الدستورية مؤلفة من 150 عضواً يمثلون النظام السوري والمعارضة ومنظمات مجتمع مدني بالتساوي، لافتًا إلى أن ”اللجنة تعتبر فرصة مهمة للجمع بين السوريين“.