أمريكا: قلقون بشأن تقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف شمال سوريا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، عن ”قلقها البالغ“ من مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، خلال العملية التركية شمال شرق سوريا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، إن ”الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، ومقاتلين أكراد أسرى في شمال شرق سوريا“.

وأضاف المتحدث في تصريحات له: ”نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرق سوريا منذ بدء الأعمال القتالية“.

وأكد أن بلاده ”تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى، وأنها تبحث في أمر تلك الملابسات“.