الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت فوق معقل حزب الله ببيروت

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلّقت ليلًا في أجواء الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله في بيروت، فوق المنطقة التي جرى استهدافها بهجوم بطائرتين مسيرتين قبل نحو شهرين.

وقال الجيش في بيان: ”خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي (ليل السبت) الأجواء اللبنانية، حيث نفّذت طيرانًا على علوّ منخفض لبعض الوقت فوق محلّة معوّض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية، قبل أن تعود وتغادر الأجواء اللبنانية“.

وفي 25 آب/ أغسطس، اتهمت السلطات اللبنانية وحزب الله، إسرائيل، بشن هجوم عبر طائرتين مسيّرتين محملتين بالمتفجرات في حي معوض، سقطت إحداهما وانفجرت الثانية قرب المركز الإعلامي للحزب، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

ولم يحدد حزب الله أو السلطات اللبنانية هدف الهجوم.

وقبل وقت قصير من هجوم الضاحية، استهدفت غارة إسرائيلية في 24 آب/ أغسطس منطقة قرب دمشق وأسفرت عن مقتل عنصرين من حزب الله.

ورد حزب الله على الهجومين باستهدافه مطلع أيلول/ سبتمبر، آلية عسكرية إسرائيلية، فيما قالت إسرائيل إن صواريخ طالت قاعدة عسكرية تابعة لها قرب الحدود وردت بإطلاق عشرات القذائف على قرى حدودية لبنانية.

وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر، أفاد حزب الله، الذي توعد بالتصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية، عن إسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد عبورها الحدود جنوبًا.