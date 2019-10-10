السودان.. تشكيل مجلس مشترك للأمن والدفاع

أعلن المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الخميس، تشكيل مجلس للأمن والدفاع بقيادة رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان.

ويضم المجلس في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الـ 11، إضافة إلى رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ووفقًا لمرسوم تشكيل المجلس، فإن الأخير يختص بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة جمهورية السودان وسلامة أراضيه.

وتتضمن اختصاصات المجلس أيضًا إصدار موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، ومتابعة وإصدار موجهات التخطيط لبناء وتطوير والإيفاء باحتياجات وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى.

ويتبنى المجلس السياسات المحافظة على الروح المعنوية للشعب والقوات النظامية والأجهزة الأخرى، حسب نص المرسوم.

ويوافق مجلس الأمن والدفاع على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن الوطني، ويعمل على توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع اهتمام الدفاع والأمن.

ومن ضمن مهامه التوصية لمجلس السيادة الانتقالي بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية، والتوصية لمجلس السيادة بإعلان الحرب وفق أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير – قائدة الاحتجاجات الشعبية، في 17 أغسطس/ آب الماضي، على تقاسم السلطة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية لـ 39 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة.