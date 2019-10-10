حمدوك في أديس أبابا لأول مرة منذ تولي منصبه‎

وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، إلى أديس أبابا، في زيارة رسمية لإثيوبيا تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه أغسطس/آب الماضي.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي.

وذكرت إذاعة ”فانا“ الإثيوبية أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأشارت إلى أن حمدوك سيعقد محادثات ثنائية مع نظيره الإثيوبي حول قضايا مختلفة في العلاقات بين البلدين، بينها الجوانب الاقتصادية والأمنية.

كما يلتقي بكبار المسؤولين في البلاد، وسيحضر حفل افتتاح ”حديقة الوحدة“، الخميس، والتي تأتي ضمن صيانة وترميم القصر الرئاسي الإثيوبي.

وأجرى حمدوك ورئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، قبل أيام، جولة خليجية بدأت بالسعودية ثم الإمارات، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها على كافة الأصعدة.