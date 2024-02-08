ضربات أمريكية بريطانية جديدة ضد مواقع حوثية في الحديدة اليمنية

استهدفت القوات الأمريكية البريطانية، اليوم الخميس، مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بضربات بحرية، بعد ساعات من هجوم مشابه استهدف محيط ميناء "رأس عيسى" النفطي، شمال غرب المحافظة.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن القطع البحرية التابعة للقوات الأمريكية والبريطانية، شنّت هجومًا بصاروخين استهدفا مناطق عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بمديرية الصليف، الساحلية.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، أن منطقة "الشبكة" الواقعة جنوبي ميناء الصليف، استهدفت بغارتين اليوم الخميس، دون الإشارة إلى طبيعة المنطقة المستهدفة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها استهدفت مساء الأربعاء، صواريخ حوثية كانت معدة للإطلاق، في إطار دفاعها عن النفس.

وشملت الضربات الدولية المشتركة موقعين عسكريين تابعين لميليشيا الحوثي في محافظتي الحديدة الساحلية المطلة على مياه البحر الأحمر، وصعدة، أقصى شمال البلاد.