ما حقيقة مقتل زوجة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير؟ (فيديو)

تمكنت المقاومة من اقتحام مستوطنة "أدورا " قرب الخليل ودخلوا في اشتباكات مع الصها ينه

وتم القضاء على 11 مستوطن منهم زوجه بن غفير

الويل لمن ظنوا أنهم الاقوي وقد تم الوصول لوزارة الأمن ومازالت المفاجآت قادمه التسلل تم عن طريق 3 مقاومين وقد لوحظ تسللهم من كاميرات العدو pic.twitter.com/aXmikwRY9q