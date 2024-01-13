ما حقيقة مقتل زوجة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير؟ (فيديو)
تداولت وسائل إعلام وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمقتل زوجة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في هجوم لمقاتلي الفصائل الفلسطينية استهدف المستوطنة، التي تقطن فيها.
وفي ظل غياب الخبر عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت القناة "13" العبرية، مقتل أيالا بن غفير زوجة الوزير إيتمار، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية، فيما نفت حسابات على منصة "إكس" صحة الخبر.
ونشرت حسابات على منصة "إكس" فيديوهات قالت إنها تُظهر لحظة انهيار الوزير بن غفير بعد علمه بموت زوجته، وهو الذي يُعرف بمواقفه المتطرفة ضد الفلسطينيين.