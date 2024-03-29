أمريكا تضغط على مجلس الأمن لتوصيل مساعدات إلى السودان من تشاد

قالت الولايات المتحدة الخميس، إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون الجوع في السودان لتشمل عبورها من تشاد إلى منطقة دارفور، بعد أن عرقل الجيش السوداني وصولها.

ومع اقتراب مرور عام على الصراع في السودان، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن "الوضع في السودان ما زال كارثيا ويتفاقم.. الناس يتضورون جوعا"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليونا، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون لمساعدات.

وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم، وقد تفتك مجاعة كارثية في الأشهر المقبلة بنحو خمسة ملايين.