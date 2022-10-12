العراق.. خلاف جديد بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني بشأن ترشيح برهم صالح للرئاسة

كشفت مصادر سياسية عراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات ما بين بعض قوى الإطار التنسيقي، المقربة والمدعومة من إيران من جهة، والاتحاد الوطني الكردستاني حول ترشيح برهم صالح لولاية ثانية.

وحدّد البرلمان العراقي، يوم غدٍ الخميس، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان، أمس الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ"إرم نيوز"، إن "بعض قوى الإطار التنسيقي أبلغت حليفها الاتحاد الوطني الكردستاني بضرورة تغيير مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح بعد التمسك به ورفض فكرة مرشح التسوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبينت المصادر أن "خلافًا كبيرًا في المواقف يسود الإطار التنسيقي بعد توجيه نوابهم بعدم التصويت لصالح (برهم صالح) والتصويت لمرشح التسوية عبد اللطيف رشيد، وأن هذا الحراك يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من خلال التنسيق مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

من جهته، وجَّه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، مساء اليوم الأربعاء، مناشدة إلى الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال طالباني في تغريدة له: "الإخوة الأعزاء في الإطار التنسيقي وحلفائنا الآخرين؛ نناشدكم باسم إخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني الذين وقفوا معكم دائمًا في أصعب وأحلك الظروف أن تكونوا كما عهدناكم.. (المؤمنون عند شروطهم)".