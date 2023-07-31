المقداد في طهران على رأس وفد سوري "لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات"

وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها دمشق وطهران خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن زيارة الوفد السوري تهدف إلى متابعة الاتفاقيات التي أُبرمت خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق، أواخر نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، إن وزير التجارة الخارجية سامر الخليل، ووزير الاتصالات إياد الخطيب، وعدد آخر من المسؤوليين السوريين يرافقون المقداد في زيارته إلى طهران.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنّ الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات بين البلدين، وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حول القضايا الراهنة".

وقال سفير سوريا لدى طهران، شفيق ديوب، إن الوفد السوري يحلّ في طهران للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن ديوب قوله إنّ مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني لسوريا هي 15 مذكرة تعاون شملت كل القطاعات، بما فيها الطاقة والزراعة والمناطق الحرة والاتصالات وغيرها، كما تم الاتفاق على بناء وتأسيس مشاريع استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة والغاز والنفط والنقل وغيرها.

ولفت ديوب إلى أن زيارة الوفد السوري "مكثفة جداً"، وتشمل لقاءات مع عدد من الوزراء الإيرانيين ومع شركات إيرانية كبرى تتطلع للعمل في سوريا، وستجري مباحثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الإيرانيين.