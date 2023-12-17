شهادة لـ "إرم نيوز" من داخل مستشفى العودة المحاصر شمال غزة

قال الحكيم حسام المدهون المحاصر داخل مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة إن المستشفى يعاني حصارًا إسرائيليًا مطبقًا منذ عدة أسابيع، إذ إن الجيش الإسرائيلي يمنع أي أحد من دخول المستشفى أو الخروج منه.

وفي حديث خاص لـ "إرم نيوز" أضاف المدهون: "نحن نتعرض لإبادة جماعية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يحاصرنا بالدبابات والآليات العسكرية، ويستهدف المستشفى بالقذائف المدفعية وقنابل الغاز السامة، فضلاً عن القناصين في البنايات المحيطة بالمستشفى، والذين يستهدفون أي هدف متحرك داخل أبنية المستشفى أو عندما يُطل من أحد الشبابيك".