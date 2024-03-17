الأمم المتحدة: أكثر من 20 هجومًا على مُنتظري المساعدات في غزة

لكن في المقابل، بحسب الصحيفة، ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على مسلحين فلسطينيين في إراقة الدماء. وقال إنه يواصل مراجعة الحادث.

قال الجيش الإسرائيلي: "إن مراجعة أولية مكثفة وجدت أنه لم يتم إطلاق نيران الدبابات أو الغارات الجوية أو إطلاق النار تجاه المدنيين المنتظرين لقافلة المساعدات". ولم يذكر الجيش ما إذا كانت قواته قد فتحت النار على الإطلاق.

ونقلت الصحيفة، عن الأمم المتحدة، أن حادث الخميس يُعد الحادث العاشر على الأقل من نوعه في شهر مارس وحده؛ إذ تم فيه إطلاق النار على أشخاص وقتلهم أو إصابتهم أثناء انتظار المساعدة عند دوار الكويت أو النابلسي، وهما المدخلان الجنوبيان الرئيسيان لمدينة غزة، حيث تصل من الجنوب شاحنات المساعدات الإنسانية القليلة التي تدخل شمال غزة.

وأضافت الصحيفة، أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا إسرائيل إلى ضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية لتلبية احتياجات غزة.

وقالت وكالات الإغاثة، إنه بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية على قوافل الإغاثة، فإن أعمال النهب التي يقوم بها الفلسطينيون الجياع وتزايد الفوضى جعلت من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، توزيع المساعدات.

وفي السياق، قال مكتب حقوق الإنسان: "إذا لم تتمكن إسرائيل من تقديم المساعدة، فعليها التزام بتسهيل أنشطة الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك عن طريق ضمان ظروف السلامة المطلوبة لمثل هذه الأنشطة".

وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى من أن غزة تقترب من المجاعة؛ نتيجة لعدم كفاية توصيل الغذاء. وتوفي ما لا يقل عن 27 شخصًا، من بينهم 23 طفلًا، بسبب سوء التغذية والجفاف ونقص حليب الأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.