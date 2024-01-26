مسيرة لنازحين جنوب غزة تطالب بوقف الحرب وعودتهم لمنازلهم (صور)

خرج الآلاف من الفلسطينيين النازحين في عدة أماكن جنوب قطاع غزة في مسيرة، أمس الخميس، تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية والعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال المواطن جلال أبو القمصان، النازح من مخيم جباليا شمال غزة إلى مركز إيواء في مدينة دير البلح وسط القطاع، إنه لم تعد لديهم القدرة على التحمل أكثر من ذلك، في ظل الظروف المعيشية القاسية، وعدم توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.

وأضاف أبو القمصان، في حديث لـ"إرم نيوز": "اضطررنا بالأمس للخروج في تظاهرة تضم المدنيين من الأطفال والنساء الذين يعيشون في خيم، لا تحميهم من برد الشتاء وهطول الأمطار"، مطالبًا بإيجاد حل لمعاناتهم بعد مرور قرابة أكثر من 110 أيام على "التشرد والتهجير"، بحسب تعبيره.