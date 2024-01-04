السعودية تندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين دعيا إلى تهجير سكان غزة

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الخميس، إن المملكة تندد وترفض "التصريحات المتطرفة" لوزيرين إسرائيليين دعيا إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، إلى جانب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد قدما الاقتراح في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ودعا سموتريش السكان الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "جعل الصحراء تزدهر"، بحسب رويترز.

وأعرب بن غفير عن دعمه لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنًا أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة" خلال اجتماع سياسي.