فرنسا تأمل فرض عقوبات ضد المستوطنين في الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين، إنه يأمل في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأضاف سيجورنيه قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "آمل أن يتم في الأيام المقبلة اعتماد عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وخاصة في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن فرنسا ترى أنه من الضروري التوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلًا عن حل سياسي للصراع من خلال إقامة الدولتين.

ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثيرة للقلق، وهناك حاجة إلى دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية للجميع".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستفرض حظرًا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها في إطار العقوبات الوطنية.

وذكّرت الوزارة بأن فرنسا تؤيد اعتماد العقوبات على المستوى الأوروبي، مشيرة إلى أنها "تدين بشكل عام بشدة سياسات الاستيطان" غير القانونية.