بينهم أبو تريكة.. مصر ترفع أسماء 1500 شخص من قوائم الإرهاب

رفعت محكمة مصرية، اليوم السبت، أسماء 1500 شخص بينهم نجم كرة القدم ولاعب نادي الأهلي سابقا محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب والمنع من السفر.

ووفق صحيفة "المصري اليوم"، فقد ألغت محكمة النقض، قرارًا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر، وكان أبرزهم أبوتريكة.

ونقلت عن المحامي خالد علي، أن تلك القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة "أبوتريكة".

وأشار علي إلى أنه تم إدراج المتهمين في القضية على قوائم الإرهاب وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في عام 2017,

وقضت "النقض" حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات، وفق المصدر ذاته.

واعتزل أبو تريكة (45 عاما) اللعب العام 2013، وساهم بإحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 بسبب الإصابة.

وبعد الاعتزال كان من ضمن الأشخاص الذين اتهموا بتمويل جماعة الإخوان المسلمين والتي صنفتها البلاد آنذاك بأنها جماعة إرهابية، وهو ما نفاه أبو تريكة.

والنجم المصري يعمل منذ مغادرته مصر محللا في قنوات "بي إن سبورت" الرياضية في قطر.