خلال افتتاح القمة العربية.. محمد بن سلمان يطالب بإنهاء حرب غزة

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أعمال القمة العربية الـ33، وسط ظرف استثنائي تمثله حرب غزة المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، وطالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمته خلال أعمال القمة، بأن يضطلع المجتمع الدولي في دوره لـ"وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين".

وقال إن "السعودية أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك"، مشدداً على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في "وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين ودعم جهود وقف إطلاق النار في غزة".

ويحتل الشق السياسي نحو 70% من الملفات المطروحة في القمة، التي تركز بالمجمل على التطورات في غزة، كما تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

ومن ضمن المواضيع التي تجري مناقشتها قضايا دولية ذات اهتمام عربي، مثل القمة العربية الصينية الثانية المرتقبة في بكين، ومنتدى الشراكة العربية مع دول آسيان، إضافة إلى الدور العربي بما يتعلق بملف التغير المناخي.

كذلك يتضمن مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.