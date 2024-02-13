تفاصيل تحرير الرهينتين في رفح.. شهر من الاستعداد لـ"استعادة الألماس"

"الألماس في أيدينا".. بهذه الشيفرة أعلن فريق من قوات النخبة الإسرائيلية تحقيق هدفه باستعادة اثنين من الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

يأتي ذلك بحسب تفاصيل لـ"عملية رفح" التي نفذتها القوات الإسرائيلية ليل الأحد كشفت عنها وسائل إعلام، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان مجتمعًا مع كبار المسؤولين، لمشاهدة لقطات حيّة لعملية الإنقاذ من غرفة العمليات الخاصة للشاباك في مكان لم يكشف عنه.

وكان الفلسطينيون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة استيقظوا ليل الأحد على دوي انفجارات وصفوها بأنها الأعنف منذ بدء الحرب، خلال تنفيذ العملية، التي قالت مصادر إسرائيلة إن الاستعداد لها استغرق مدة شهر كامل.

ووفق تفاصيل العملية التي كشفت عنها صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان" فإن فريقًا إسرائيليًّا من النخبة من شرطة مكافحة الإرهاب وعملاء المخابرات استخدم المتفجرات لاقتحام مبنى سكني في رفح، وتبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.